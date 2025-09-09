[Comune Palermo] “Palermo onori Miriam Sylla. Richiesta la cittadinanza onoraria” – Dichiarazione consiglieri comunali M5S

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 «I sottoscritti consiglieri comunali chiedono ufficialmente al Sindaco
Lagalla di avviare l’iter per il conferimento della cittadinanza onoraria a
Miriam Sylla, campionessa olimpica e del mondo di pallavolo, nata proprio
nel capoluogo siciliano.
Miriam Sylla è oggi una delle atlete più rappresentative dello sport
italiano, simbolo di talento, dedizione e spirito di squadra. La sua storia
sportiva è un esempio positivo per tanti giovani e motivo di orgoglio per
Palermo, città che le ha dato i natali.
Concedere la cittadinanza onoraria a Miriam Sylla significa riconoscere non
solo i traguardi sportivi di una campionessa di livello mondiale, ma anche
la forza di una donna che incarna i valori universali di impegno,
sacrificio e passione. La nostra città ha il dovere di onorare una figura
che porta alto il nome dell’Italia e di Palermo in tutto il mondo».
Lo dichiarano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Concetta
Amella, Giuseppe Miceli e Antonino Randazzo.
Giovanni Gaudesi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
