Close Menu
Trending
martedì 9 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

Attività produttive, STMicroelectronics premiata per lo sviluppo dei circuiti integrati. Tamajo: «Orgogliosi del lavoro pionieristico svolto dal sito di Catania»

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Attività produttive, STMicroelectronics premiata per lo sviluppo dei circuiti integrati. Tamajo: «Orgogliosi del lavoro pionieristico svolto dal sito di Catania»
«Un importante risultato che testimonia l’eccellenza tecnologica radicata nella nostra Isola. La Regione è orgogliosa di vedere riconosciuto il lavoro degli ingegneri e dei ricercatori della STMicroelectronics di Catania che, negli anni Novanta, hanno contribuito allo sviluppo dei circuiti integrati che hanno reso possibile la radio digitale satellitare. Questo è un esempio chiarissimo di innovazione storica e visione futura».
Con queste parole l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha commentato il prestigioso riconoscimento assegnato al sito tecnologico di Catania dall’IEEE Milestone. Tamajo ha inoltre sottolineato come «il governo Schifani continua a fare la sua parte, sostenendo concretamente lo sviluppo dell’indotto tecnologico e della filiera dell’innovazione in Sicilia. Siamo accanto a STMicroelectronics, con politiche e investimenti volti a rafforzare il territorio e a creare nuove opportunità di crescita. Il premio IEEE Milestone celebra un risultato tecnologico di rilievo internazionale e oggi riconosciuto come una pietra miliare dell’innovazione globale. Faccio le più sincere congratulazioni per questo prestigioso riconoscimento».
mz/gc
————————–
Ufficio Stampa e Documentazione
Regione Siciliana

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl