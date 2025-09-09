(ARC) Infrastrutture verdi: Amirante, bando da 1,1mln a favore dei Comuni

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Fondi alle amministrazioni locali per alberi con almeno 70 anni.
Domande fino al 19/9
Pordenone, 9 set – “Investire nelle infrastrutture verdi
significa costruire una Regione pi? sana, attrattiva e
resiliente, capace di migliorare la qualit? dell’ambiente e il
benessere dei cittadini. Con questo bando vogliamo accompagnare i
Comuni verso una gestione del verde pubblico sempre pi? coerente
con il futuro Piano di governo del territorio”.
Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e
Territorio, Cristina Amirante, presentando il nuovo bando per la
riqualificazione, rivitalizzazione e sviluppo delle
infrastrutture verdi di interesse pubblico che mette a
disposizione delle amministrazioni locali oltre 1 milione di
euro.
Il provvedimento introduce importanti novit? rispetto
all’edizione precedente: per ottenere il contributo non ? infatti
pi? necessaria la presenza di alberi monumentali o notevoli
iscritti negli elenchi ufficiali regionali, ma sar? sufficiente
che nel territorio comunale vi siano filari o alberi di pregio.
Rientrano in questa categoria gli alberi non capitozzati da oltre
20 anni e con almeno 70 anni di et?, oltre ai filari di gelso.
In questo modo vengono coinvolti in particolare i Comuni
medio-piccoli, che pur non disponendo di esemplari monumentali
intendono intervenire con azioni conservative e qualificate sul
proprio patrimonio verde. L’obiettivo ? rendere le infrastrutture
verdi pi? resilienti, sane ed efficienti, capaci di valorizzare
il paesaggio e di svolgere funzioni ricreative, turistiche e
ambientali.
A ciascun Comune beneficiario ? destinato un contributo di 50mila
euro. La procedura di presentazione delle domande ? stata
integralmente digitalizzata ed ? disponibile sulla piattaforma
regionale Istanze On Line (IOL). Il bando rester? aperto fino
alle 12 del 19 settembre. Le risorse complessivamente disponibili
