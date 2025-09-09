Close Menu
Allerta meteo per domani, mercoledì 10 settembre: attivato il COC e disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

Il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, ha firmato l’ordinanza n. 45 del 9 settembre 2025 con la quale dispon e la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per la giornata di mercoledì 10 settembre 2025.
Sono previsti sul Lazio fenomeni accompagnati da rovesci anche di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il sindaco ha, pertanto, attivato il Centro Operativo Comunale, firmando l’ordinanza n. 44 e disposto, contestualmente, la chiusura delle scuole per la giornata del 10 a tutela della popolazione scolastica.
Si invita la cittadinanza alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.
Ordinanza sindacale di attivazione del COC al seguente link: [ https://anzio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-pretorio?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=5789 | https://anzio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-pretorio?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=5789 ]
Ordinanza sindacale di chiusure delle scuole al seguente link: [ https://anzio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-pretorio?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=5789 | https://anzio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-pretorio?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=5789 ]
Anzio, 9 settembre 2025

