(ACON) SALUTE. BORDIN A TS: FVG IN MOVIMENTO VALORIZZA BENESSERE E TERRITORIO

del Farneto, Trieste entra ufficialmente nella rete dei percorsi
“Fvg in movimento: 10mila passi di salute”, progetto regionale
che unisce benessere, sport e valorizzazione del territorio.
L’iniziativa, nata nel 2019, coinvolge gi? 132 comuni del Friuli
Venezia Giulia e continua a crescere grazie alle nuove adesioni.
“Il progetto 10mila passi di salute ? stato sostenuto dalla
Regione fin dall’inizio perch? rappresenta un percorso virtuoso
per tenersi in forma e migliorare la salute dei cittadini,
riducendo anche il peso sul sistema sanitario”. – ha sottolineato
il presidente del Consiglio regionale del Fvg Mauro Bordin,
presente all’inaugurazione insieme a numerose istituzioni e
associazioni del territorio.
“Parliamo di azioni concrete – ha evidenziato il presidente del
Cr – che incidono direttamente sul benessere delle persone e
sulla qualit? della vita quotidiana. Offrire itinerari facilmente
accessibili, sicuri e immersi nel verde significa incentivare una
pratica semplice, ma fondamentale come il camminare, che resta la
forma di attivit? fisica pi? naturale e alla portata di tutti”.
“Sono cammini che attraversano boschi, aree verdi e scorci unici
del nostro territorio, permettendo non solo di fare attivit?
fisica, ma anche di riscoprire angoli nascosti della nostra
regione – ha aggiunto Bordin -. Per questo siamo felici che oggi
anche Trieste possa contare sul suo percorso, inserendosi in una
rete capillare che unisce salute, socialit? e valorizzazione del
patrimonio naturale”.
“Dal 2019 siamo arrivati a 132 Comuni e altre amministrazioni si
stanno aggiungendo”. – ha ribadito con orgoglio Giuseppe Napoli,
presidente di Federsanit? Fvg.
Sul valore sociale del progetto ? intervenuto l’assessore ai
Servizi sociali di Trieste, Massimo Tognolli, insieme
all’assessore all’Ambiente Michele Babuder: “Oggi vediamo tante
realt? unite. La forza di questa iniziativa sta proprio
nell’affrontare insieme le sfide, istituzioni, associazioni e
cittadini.
