(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 **Vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid, dal 1° ottobre parte la
campagna**
**Dal 6 ottobre anche negli ambulatori dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta**
lunedì 8 settembre 2025
Partirà il 1° ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale e contro
il Covid. La Regione Toscana, in attesa che il Ministero fornisca le
disposizioni aggiornate riguardo la somministrazione dei vaccini per il
Covid, ha proceduto a diffondere alle aziende sanitarie le indicazioni per
l’avvio della macchina organizzativa.
Anche quest’anno si inizierà dalle Rsa, dove verrà somministrato il
vaccino antinfluenzale ad alte dosi e quello contro il Covid da parte dei
medici di medicina generale assieme al personale delle Asl. A seguire, dal
6 ottobre, le vaccinazioni saranno effettuate ai soggetti per i quali è
raccomandata la vaccinazione dalle circolari ministeriali: negli ambulatori
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta oppure nei
centri delle Asl, per cui è necessario prenotarsi sulla piattaforma
regionale
https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=IkNpfwq4rbOTVjlzLadmX+t4JXUT4tvMqysZvLRhPf3ReaX0w/CdPbjfeig/QH/E,
o nelle farmacie
convenzionate che aderiscono alla campagna, a cui potranno rivolgersi le
persone con più di sessanta anni.
La vaccinazione antinfluenzale sarà offerta gratuitamente ai bambini con
età tra sei mesi e sei anni, alle persone che hanno più di 60 anni, alle
donne in gravidanza e ai soggetti ad elevata fragilità di qualsiasi età,
agli ospiti delle Rsa, a chi si prende cura di persone fragili (i
cosiddetti caregiver), a tutto il personale sanitario e sociosanitario,
incluso quello in formazione. Quest’anno inoltre è stato deciso di
estendere la somministrazione ad alto dosaggio a tutte le persone con più
di ottanta anni, oltre che per gli ospiti delle Rsa, al fine di garantire
una maggiore protezione della popolazione fragile.
Il presidente della Regione Toscana e l’assessore al diritto alla salute
invitano i cittadini ad aderire a questa grande opportunità di
prevenzione, sottolineando come le campagne di vaccinazione rappresentino
insieme un eccezionale strumento di tutela, oltre che della salute
individuale, anche di quella collettiva e dell’intero sistema sanitario
che, durante i picchi influenzali, è sottoposto a una forte pressione sui
pronto soccorso. Con l’occasione ringraziano i medici di famiglia e i
pediatri nei cui ambulatori si concretizza in prevalenza la
somministrazione in simultanea dei due vaccini, un modello che ha collocato
la Toscana ai vertici nazionali per coinvolgimento della popolazione.
I primi a ricevere i vaccini saranno dunque da mercoledì 1° ottobre gli
ospiti delle Rsa. Seguirà poi da lunedì 6 ottobre la somministrazione da
parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta dei
vaccini a tutti gli assistiti a cui il Ministero raccomanda la
vaccinazione. Il
Le categorie alle quali offrire il vaccino gratuitamente sono state
individuate dal Ministero con l’obiettivo di prevenire mortalità,
ospedalizzazioni e formi gravi di malattia nelle persone anziane ad elevata
fragilità, proteggere le donne in gravidanza e chi lavora per il sistema
sanitario pubblico. La vaccinazione è infatti una delle più importanti ed
efficaci forme di tutela della salute individuale e collettiva.
