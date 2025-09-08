(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Nuova perturbazione in arrivo, martedì 9 codice giallo per pioggia e
temporali
Scritto da Redazione, lunedì 8 settembre 2025
Peggiora il tempo in Toscana. Nella giornata di domani, martedì 9
settembre, precipitazioni a carattere temporalesco sono previste già dalla
mattina sull’arcipelago e sulle zone costiere e più in generale sulla
parte occidentale della regione. Nel corso del pomeriggio le piogge
tenderanno a interessare anche le zone interne e i temporali potranno
assumere carattere di forte intensità.
La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di
criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore
e temporali forti che sarà in vigore dalle ore 7 fino alla mezzanotte di
domani, martedì 9, su gran parte del territorio regionale, ad esclusione
dell’arco appenninico dalla Lunigiana fino al Casentino.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del
rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della
Regione Toscana, accessibile all’indirizzo
http://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=rRKfqO+FKRuxF2v2bKEXFqBh3BHjmrVbrSMvGlG0IYvReaX0w/AdPbjfeig/QH/E
(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Nuova perturbazione in arrivo, martedì 9 codice giallo per pioggia e