Close Menu
Trending
lunedì 8 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Toscana

Nuova perturbazione in arrivo, martedì 9 codice giallo per pioggia e temporali

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Nuova perturbazione in arrivo, martedì 9 codice giallo per pioggia e
temporali
Scritto da Redazione, lunedì 8 settembre 2025
Peggiora il tempo in Toscana. Nella giornata di domani, martedì 9
settembre, precipitazioni a carattere temporalesco sono previste già dalla
mattina sull’arcipelago e sulle zone costiere e più in generale sulla
parte occidentale della regione. Nel corso del pomeriggio le piogge
tenderanno a interessare anche le zone interne e i temporali potranno
assumere carattere di forte intensità.
La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di
criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore
e temporali forti che sarà in vigore dalle ore 7 fino alla mezzanotte di
domani, martedì 9, su gran parte del territorio regionale, ad esclusione
dell’arco appenninico dalla Lunigiana fino al Casentino.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del
rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della
Regione Toscana, accessibile all’indirizzo
http://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=rRKfqO+FKRuxF2v2bKEXFqBh3BHjmrVbrSMvGlG0IYvReaX0w/AdPbjfeig/QH/E

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl