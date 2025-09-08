Com. Consiglio comunale: cinque gli argomenti della seduta di lunedì 15 settembre

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Consiglio comunale: cinque gli argomenti della seduta di lunedì 15 settembre
Convocato dal presidente Francesco Incarbone, il Consiglio comunale di Caltagirone,
dopo la pausa estiva, tornerà a riunirsi, in seduta ordinaria, nell’aula consiliare “Luigi Sturzo” di
Palazzo dell’Aquila, lunedì 15 settembre, alle 20.
Cinque gli argomenti all’ordine del giorno: 1) Revisione e aggiornamento del Piano
comunale di protezione civile; 2) Mozione del centrodestra – prima firmataria Valentina Messina
– per la salvaguardia economica dell’Italia tramite azioni a tutela dell’interesse nazionale in
ambito europeo e sostegno per la ridefinizione degli obblighi e delle limitazioni imposti dal
Green Deal Europeo; 3) Mozione del centrosinistra – primo firmatario Claudio Panarello –
avente a oggetto iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale nel Comune di
Caltagirone; 4) Mozione del centrosinistra – primo firmatario Fabio Interlandi – su “Disability
Card – Adesione alla convenzione con il Ministero per la disabilità”; 5) Mozione del
centrosinistra – primo firmatario Vincenzo Di Stefano – su: “Solidarietà alla relatrice speciale
delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati dott.ssa Francesca Albanese,
riconoscimento alla stessa della cittadinanza onoraria e sostegno della sua candidatura a Premio
Nobel per la Pace”.
Caltagirone, 8 settembre 2025
(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Consiglio comunale: cinque gli argomenti della seduta di lunedì 15 settembre