domenica 7 Settembre 2025
Marche

Ricci: “Comizi d’amore per le Marche per ridare speranza ai cittadini. Rilanceremo sanità, economia, lavoro e turismo”

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 *Ricci: “Comizi d’amore per le Marche per ridare speranza ai cittadini.
Rilanceremo sanità, economia, lavoro e turismo”*
“Pasolini nei suoi comizi intervistava le persone e dipingeva così un
ritratto della società italiana. In questo caso invece si tratta di ‘Comizi
d’Amore per le Marche’, perché è per amore che ho deciso di accettare
questa candidatura. Le Marche sono una regione stupenda che dobbiamo
togliere dalla mediocrità. È una regione che merita di più, che merita una
sanità migliore perché oggi il diritto alla salute per tutti non è
tutelato, merita un rilancio dell’economia, un lavoro più serio e ben
pagato e merita di essere una regione più conosciuta, protagonista in
Italia e più presente ai tavoli europei. Questi sono gli obiettivi che ci
siamo, questo è il ‘Cambio di Marche’ che abbiamo in testa e questi comizi
d’amore vogliono mettere in risalto il grande sentimento che ci spinge da
qui al 28 e al 29 settembre, per vincere le elezioni e ridare una speranza
alle Marche e ai marchigiani”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e
candidato alla presidenza della Regione Marche, in occasione dei primi due
‘Comizi d’Amore per le Marche’, che si sono svolti Pesaro e a Corinaldo,
accompagnati da letture di poesia e musica e da una valigia piena di
sentimenti, messaggi e significati, narrati durante il comizio da Ricci.

