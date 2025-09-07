COMUNICATO STAMPA AMA, MANZI-FILIPPI: CORDOGLIO E VICINANZA PER SCOMPARSA MADRE SINDACO GUALTIERI

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 COMUNICATO STAMPA
MANZI-FILIPPI (AMA S.p.A.): CORDOGLIO E VICINANZA PER SCOMPARSA MADRE SINDACO GUALTIERI
“Ama S.p.A. si unisce al cordoglio per la scomparsa della madre del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.
La dirigenza e il Consiglio di Amministrazione in questo doloroso momento desiderano stringersi al primo cittadino della Capitale”.
Lo dichiarano in un messaggio congiunto Bruno Manzi e Alessandro Filippi, Presidente e Direttore Generale di Ama S.p.A.
Roma 7 settembre 2025
(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 COMUNICATO STAMPA