(ARC) Pallacanestro Trieste: Scoccimarro, aspettiamo risultati ambiziosi

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Trieste, 7 set – “Riparte un’altra stagione di Pallacanestro
Trieste che ci aspettiamo entusiasmante: lo speriamo perch? tutto
questo nasce non solo dalla bravura del presidente, dalla seriet?
dei vertici societari, degli allenatori e dello staff tutto ma ?
merito di una programmazione che dura da decenni e che ha portato
a crescere un vivaio talentuoso e un pubblico appassionato”.
Lo ha rilevato l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente
Fabio Scoccimarro alla cerimonia ufficiale di presentazione della
squadra della Pallacanestro Trieste nel Cortile delle Milizie del
Castello di San Giusto.
L’avvio della stagione biancorossa ha quest’anno un valore ancora
pi? significativo poich? coincide con il 50. anniversario della
Pallacanestro Trieste e segna anche il ritorno di Trieste in
Europa dopo oltre vent’anni.
“Questa ? la punta dell’iceberg di un movimento cestistico che a
Trieste ? molto importante e che vede oggi la possibilit? di
organizzare l’Eurolega e speriamo anche qualcosa di pi?, per
esempio le finali della Champions League” ha aggiunto
l’assessore, assicurando l’appoggio della Regione come successo a
Udine nel caso della Supercoppa Europea.
