(ARC) AGENZIA QUOTIDIANA DI STAMPA – oggi

Friuli Venezia Giulia

(ARC) AGENZIA QUOTIDIANA DI STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 AGENZIA REGIONE CRONACHE
AGENZIA QUOTIDIANA DI STAMPA
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
——————————————————–
piazza Unit? d’Italia 1 – 34121 Trieste
registrata al n. 299 del Tribunale di Trieste
——————————————————–
direttore responsabile Demetrio Filippo Damiani
——————————————————–
OGGI DALLA REGIONE
——————————————————–
DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025
——————————————————–
1. VIENNA: Joseph sul colle del Kahlenberg, ore 12.00 – ZANNIER a
svelamento lapide marmorea in memoria del Beato Marco d’Aviano
(foto)
2. POLCENIGO: piazza Plebiscito 1, Municipio, ore 9.30 – AMIRANTE
a inaugurazione 352? Antica fiera dei cesti (foto e tv)
3. RIVOLTO: Aeroporto, ore 10.00 – FEDRIGA al 65. Anniversario
delle Frecce Tricolori (foto e tv)
4. FONTANAFREDDA: via Pastrengo 4, ore 10.30 – AMIRANTE a
inaugurazione scuola (foto e tv)
5. SACILE: piazza del Popolo, ore 11.15 – BINI visita la Sagra
dei Osei e partecipa alle premiazioni (foto e tv)
6. TRIESTE: Castello di San Giusto, ore 19.00 – SCOCCIMARRO a
presentazione squadra della Pallacanestro Trieste (foto)
070830 SET 25

