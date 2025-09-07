(ARC) AGENZIA QUOTIDIANA DI STAMPA – oggi

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 AGENZIA REGIONE CRONACHE
1. VIENNA: Joseph sul colle del Kahlenberg, ore 12.00 – ZANNIER a
svelamento lapide marmorea in memoria del Beato Marco d’Aviano
(foto)
2. POLCENIGO: piazza Plebiscito 1, Municipio, ore 9.30 – AMIRANTE
a inaugurazione 352? Antica fiera dei cesti (foto e tv)
3. RIVOLTO: Aeroporto, ore 10.00 – FEDRIGA al 65. Anniversario
delle Frecce Tricolori (foto e tv)
4. FONTANAFREDDA: via Pastrengo 4, ore 10.30 – AMIRANTE a
inaugurazione scuola (foto e tv)
5. SACILE: piazza del Popolo, ore 11.15 – BINI visita la Sagra
dei Osei e partecipa alle premiazioni (foto e tv)
6. TRIESTE: Castello di San Giusto, ore 19.00 – SCOCCIMARRO a
presentazione squadra della Pallacanestro Trieste (foto)
