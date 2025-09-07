(ARC) AGENZIA QUOTIDIANA DI STAMPA – domani

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 AGENZIA REGIONE CRONACHE
DOMANI DALLA REGIONE
——————————————————–
LUNEDI’ 8 SETTEMBRE 2025
——————————————————–
1. UDINE: ISIS Malignani, ore 9.30 – ROSOLEN porta saluto
istituzionale al convegno “Dal Voto al Valore: Verso una Nuova
Cultura della Valutazione” (foto);
2. TREBICIANO: Campo sportivo del Primorec, ore 10.30 –
SCOCCIMARRO alla presentazione del progetto sperimentale “Carso
Pulito” (foto e tv);
3. UDINE: Sede della Regione, via Sabbadini (sala Kugy), ore 11 –
BINI interviene alla conferenza stampa di presentazione
dell’Udine Bike Festival (foto e tv);
4. GEMONA DEL FRIULI: via Caneva, ore 15 – FEDRIGA, ZILLI e
RICCARDI all’inaugurazione dei nuovi spazi da destinare
all’Universit? di Udine presso l’edificio ideato da Carlo Scarpa,
che verr? intitolato al Cavaliere del lavoro Marco Fantoni (foto
e tv);
5. TRIESTE: Campo sportivo Cologna, ore 18.30 – SCOCCIMARRO a
presentazione ufficiale della stagione sportiva 2025/26 di
Trieste Atletica (foto)
