La Russia svela un drone intercettore ad alta velocità

Un innovativo drone intercettore capace di raggiungere una velocità massima di 380 km/h è stato presentato per la prima volta in pubblico in Russia. L’evento, denominato “Dronnitsa”, si è tenuto a Velikij Novgorod. Secondo NPO Kaisant, la società che lo ha sviluppato, il drone è progettato per colpire bersagli a un’altitudine massima di 3 chilometri.
Caratteristiche e capacità avanzate
Il drone intercettore, la cui velocità di crociera è di 250 km/h, può essere lanciato sia da una piattaforma dedicata sia da un sistema a tubo. Il suo raggio d’azione si estende fino a 10 chilometri.
Una delle sue caratteristiche più importanti è l’integrazione con un’intelligenza artificiale (IA) all’avanguardia, attualmente in fase finale di sviluppo. Questa IA è progettata per gestire l’analisi dei dati, prendere decisioni in tempo reale e controllare le funzioni di volo, migliorando significativamente l’autonomia e l’adattabilità del drone in diverse missioni. La tecnologia di guida basata sulla visione artificiale garantisce un’elevata precisione e una maggiore stabilità durante il volo.