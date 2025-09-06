COMUNICATO STAMPA – ZANGRILLO: “UNA SPINTA PREZIOSA PER LE NUOVE GENERAZIONI, QUESTA L’EREDITÀ DI ALFREDO AMBROSETTI”

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 ZANGRILLO: “UNA SPINTA PREZIOSA PER LE NUOVE GENERAZIONI, QUESTA L’EREDITÀ DI ALFREDO AMBROSETTI”
«Fare rete, confrontarsi, guardare al futuro: è l’eredità lasciata da Alfredo Ambrosetti con il Forum di Cernobbio, che proprio in questi giorni a Villa d’Este continua a rappresentare una spinta preziosa per le giovani generazioni. Alla sua famiglia e ai suoi cari il mio commosso cordoglio», dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
