(ACON) SPORT. BORDIN A LIGNANO: RASSEGNA UN-ENDO SIMBOLO DI INCLUSIONE

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 (ACON) Lignano Sabbiadoro, 6 sett – Una mattinata di grande
sport e una serata di dialogo e testimonianze hanno acceso i
riflettori su Lignano Sabbiadoro grazie al Memorial Bortoluzzi –
Trofeo ButanGas e alla rassegna “Un-endo”. Protagoniste, nella
palestra comunale di via Europa, le atlete della nazionale
italiana di pallacanestro femminile sorde, che hanno sfidato la
Bfc Conegliano (Serie B) in una gara dal forte valore simbolico,
la prima in Friuli Venezia Giulia per le azzurre.
La giornata, promossa da Endometriosi Fvg Odv insieme a “Salve
Comunicazione”, ha messo al centro sport, benessere e inclusione.
In serata, al Monaco Suites Hotel, spazio a un talk aperto al
pubblico con professionisti, atleti e rappresentanti
istituzionali, dedicato al rapporto tra sport e salute.
A portare i saluti del Consiglio regionale ? stato il presidente
Mauro Bordin che ha sottolineato come “iniziative di questo tipo
vadano ben oltre il campo da gioco: la presenza a Lignano
Sabbiadoro della nazionale femminile italiana di pallacanestro
sorde ? stata un segnale forte di come lo sport possa abbattere
barriere. Questo evento ci ha ricordato che la pratica sportiva
non ? solo agonismo, ma soprattutto occasione di crescita,
inclusione e partecipazione comunitaria”.
Il presidente ha voluto ringraziare le realt? promotrici: “Un
ringraziamento particolare va all’associazione Endometriosi Fvg
Odv, alla sua presidente Sonia Manente e a tutte le realt?
coinvolte. Portare lo sport a servizio della salute, della
consapevolezza e della solidariet? significa dare voce a
(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 (ACON) Lignano Sabbiadoro, 6 sett – Una mattinata di grande