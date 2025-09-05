Close Menu
Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 **Il presidente della Regione omaggia Fattori a duecento anni dalla
nascita**
All’importante esponente del movimento dei Macchiaioli è stata dedicata
una mostra a Livorno, città natale del pittore, alla cui inaugurazione è
intervenuto anche il presidente della Toscana
/Scritto da Redazione, venerdì 5 settembre 2025 alle 16:43/
Alla presenza del sindaco di Livorno e dell’assessora comunale alla
Cultura, il presidente della Regione Toscana è intervenuto a Livorno, al
rinnovato museo civico Fattori di Villa Mimbelli, all’inaugurazione della
mostra “Giovanni Fattori, una rivoluzione in pittura” con cui la città
dei Quattro Mori rende omaggio a uno dei suoi figli più straordinari,
Giovanni Fattori, pittore ed incisore, tra i maggiori dell’Ottocento e fra
i principali esponenti del movimento dei Macchiaioli.
Il presidente della Regione, dopo essersi complimentato per il restauro del
museo cittadino intitolato proprio all’artista, ha evidenziato che Fattori
rende lustro all’intera Toscana, non solo a Livorno, complimentandosi per
l’allestimento della mostra curata da Vincenzo Farinella, dove sono esposti
anche opere che è possibile ammirare per la prima volta, che serve a far
conoscere i luoghi del pittore nel bicentenario dalla nascita. Fattori,
scomparso a Firenze il 30 agosto 1908, era nato infatti a Livorno il 6
settembre 1825.
Il presidente della Regione ha sottolineato che la mostra in questione
rappresenta un’occasione unica non solo per celebrare uno dei pittori
italiani più importanti di fine Ottocento ma anche per celebrare i grandi
ideali che l’artista livornese ha incarnato e messo su tela, a cominciare
dalla libertà, elemento fondante della Toscana.
La mostra, che presenta oltre duecento opere, rimarrà aperta al pubblico
al museo Fattori di Villa Mimbelli a Livorno da domani, sabato 6 settembre,
fino all’11 gennaio 2026.

