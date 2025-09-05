IL COMUNE COMUNICA – domenica il primo appuntamento con il mercatino di antiquariato e vintage nel mercato di via Vaccarella a Carbonara

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 “IL RICORDO DEI RICORDI”
DOMENICA IL PRIMO APPUNTAMENTO CON IL MERCATINO
DI ANTIQUARIATO E VINTAGE IN PROGRAMMA
OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE
Si terrà domenica 7 settembre, dalle ore 8 alle 15, nell’area esterna del mercato San Filippo Neri, in via Vaccarella a Carbonara, “Il Ricordo dei Ricordi”, il mercatino di antiquariato, artigianato e vintage organizzato dall’associazione culturale Antiquariato Onlus Bari con il patrocinio gratuito del Municipio IV.
Quello di domenica sarà il primo di una serie di appuntamenti con il mercato dedicato a collezionisti e appassionati di oggetti vintage, in programma ogni prima domenica del mese.
