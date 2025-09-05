Consiglio comunale 9 settembre convocazione e odg

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto
Il Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco
Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali
Ai Sigg.ri Assessori
Al Sig. Segretario Generale
Ai Sigg.ri Dirigenti
Al Comando di Polizia Locale
OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale in sessione straordinaria il giorno 09
SETTEMBRE 2025, alle ore 15:30, in presenza, in Sala Consiliare, sede comunale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale artt. 27 e 28;
Visto il Nuovo Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni
consiliari;
Sentita la conferenza dei capigruppo del 02/09/2025;
Firmatario: GIOVANNI BASTA
COMUNE DI MARTINA FRANCA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DIGITALE
E p.c.
Eccellenza Sig. Prefetto di Taranto
Sig. Vice Questore di Martina Franca
Componenti del Collegio dei Revisori
CONVOCA
Il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, il giorno 09 SETTEMBRE 2025, alle ore 15:30, in
presenza, in Sala Consiliare, sede comunale, e in seconda convocazione il giorno 11 SETTEMBRE
2025, alle ore 15:30 in presenza, in Sala Consiliare, sede comunale.
Si rammenta che, ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, le
proposte di deliberazione del presente ordine del giorno saranno a disposizione dei Consiglieri sul
drive del Consiglio comunale.
All’ordine del giorno:
“NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’ENTE PER IL PERIODO 2025-2028 E
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO”
“RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1,
LETT. A) DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 DERIVANTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO N.
1382/2025 N. 421/2022 RG”
“RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1,
LETT. A) DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 DERIVANTE DA SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI
Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale
MARTINA FRANCA NN. 163-165-166-178-179-181/2025”
“RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1,
LETT. A) DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 DERIVANTE DA SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI
MARTINA FRANCA NN. 194-195-199/2025”
“ODG AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO COMUNALE PER
L’INCLUSIONE LAVORATIVA DI GIOVANI CON DISABILITÀ”
“ODG AVENTE AD OGGETTO: RICHIESTA URGENTE DI RISCONTRO RIGUARDO GLI
INTERVENTI MESSI IN ATTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE “ISIDORO CHIRULLI””
Martina Franca, data del protocollo
Il Presidente del Consiglio Comunale
Giovanni Basta
BASTA GIOVANNI
Firmato digitalmente da BASTA GIOVANNI
Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale
