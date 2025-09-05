Close Menu
Trending
venerdì 5 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Basilicata

Caccia, via libera alla deroga nelle zone di restrizione

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Caccia, via libera alla deroga nelle zone di restrizione
L’assessore Cicala: “Questa decisione rappresenta un passo importante nella gestione dell’emergenza e nel supporto al mondo venatorio e agricolo. Un risultato ottenuto grazie anche al lavoro sinergico con il Governo e con il commissario Filippini”.
La Regione Basilicata accoglie con favore la nota del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, Dott. Giovanni Filippini, che ha espresso parere favorevole alla richiesta di deroga per lo svolgimento dell’attività venatoria anche nei territori ricadenti in ZRI (zone di restrizione) della provincia di Potenza, consentendo inoltre l’attività di controllo faunistico in tutte le forme previste, senza limiti di operatori e ausiliari, nel rispetto delle misure di biosicurezza stabilite dall’Ordinanza 3/2025.
“Questa decisione – ha sottolineato l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala – rappresenta un passo importante nella gestione dell’emergenza e nel supporto al mondo venatorio e agricolo. Ringrazio il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Francesco Lollobrigida, e il ministro della Salute, Orazio Schillaci, per l’impegno e la collaborazione costante dimostrata nei confronti della Basilicata e del mondo venatorio. Un sentito ringraziamento anche alla Direzione Generale per la Sanità e all’assessore Cosimo Latronico. Senza il lavoro sinergico con il Governo e con il Commissario Filippini, non sarebbe stato possibile ottenere questo risultato”.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl