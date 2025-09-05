(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Al via alle asfaltature su numerose strade, attenzione ai divieti
Lunedì 8 settembre i lavori coinvolgeranno via Pistoiese dal civico 40 fino a via Traversa per Mazzone
Il Comune di Montemurlo informa che a partire dalla prossima settimana partiranno una serie di asfaltature stradali che potrebbero richiedere la chiusa di parte della carreggiata e deviazioni.
Si parte lunedì 8 settembre in via Pistoiese dal civico 40 fino all’intersezione con via Traversa per Mazzone nel Comune di Prato, dove dalle ore 7 fino alle ore 18 del 10 settembre sarà attivo un restringimento di carreggiata e la chiusura di una corsia di marcia, in via Pistoiese all’ intersezione via I Maggio, direzione verso località Oste – Montemurlo.
Partiranno invece alle ore 8 del prossimo 15 settembre i lavori di asfaltatura in via Casini, via Verdi, via Leoncavallo e via del Parco e proseguiranno fino alle ore 18.00 del giorno 17 settembre 2025.
In via del Parco, dal civico 47 fino all’intersezione con via Fratelli Cervi e dal civico 49 fino al civico 108 scatterà il divieto di transito ai veicoli e ai pedoni.
In via del Parco dal civico 1 fino al civico 47 scatterà il divieto di sosta su entrambi i lati della strada e il ripristino del doppio senso di circolazione.
Inoltre, dalle ore 8 del giorno 16 settembre 2025 e fino alle ore 18 del 20 settembre in via Casini, dall’intersezione con via Montegrappa fino all’intersezione con via Montalese, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della strada e il restringimento della carreggiata, regolato da movieri durante l’esecuzione dei lavori e successivamente da un semaforo
Dalle ore 8 del 16 settembre e fino alle ore 18 del 20 settembre, in via Verdi, dall’intersezione con via San Martino fino all’intersezione con via Montalese, scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e restringimento della carreggiata con traffico regolato da movieri.
Divieto di sosta su entrambi i lati anche in via Leoncavallo, dal civico 39 fino all’intersezione con via Ferrara, a partire dalle ore 8 del 16 settembre e fino alle ore 18 del 20 settembre, nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità.
Fabiana Masi
Ufficio stampa Comune di Montemurlo
