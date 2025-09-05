Close Menu
Trending
venerdì 5 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Toscana

Al via alle asfaltature su numerose strade, attenzione ai divieti

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Al via alle asfaltature su numerose strade, attenzione ai divieti
Lunedì 8 settembre i lavori coinvolgeranno via Pistoiese dal civico 40 fino a via Traversa per Mazzone
Il Comune di Montemurlo informa che a partire dalla prossima settimana partiranno una serie di asfaltature stradali che potrebbero richiedere la chiusa di parte della carreggiata e deviazioni.
Si parte lunedì 8 settembre in via Pistoiese dal civico 40 fino all’intersezione con via Traversa per Mazzone nel Comune di Prato, dove dalle ore 7 fino alle ore 18 del 10 settembre sarà attivo un restringimento di carreggiata e la chiusura di una corsia di marcia, in via Pistoiese all’ intersezione via I Maggio, direzione verso località Oste – Montemurlo.
Partiranno invece alle ore 8 del prossimo 15 settembre i lavori di asfaltatura in via Casini, via Verdi, via Leoncavallo e via del Parco e proseguiranno fino alle ore 18.00 del giorno 17 settembre 2025.
In via del Parco, dal civico 47 fino all’intersezione con via Fratelli Cervi e dal civico 49 fino al civico 108 scatterà il divieto di transito ai veicoli e ai pedoni.
In via del Parco dal civico 1 fino al civico 47 scatterà il divieto di sosta su entrambi i lati della strada e il ripristino del doppio senso di circolazione.
Inoltre, dalle ore 8 del giorno 16 settembre 2025 e fino alle ore 18 del 20 settembre in via Casini, dall’intersezione con via Montegrappa fino all’intersezione con via Montalese, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della strada e il restringimento della carreggiata, regolato da movieri durante l’esecuzione dei lavori e successivamente da un semaforo
Dalle ore 8 del 16 settembre e fino alle ore 18 del 20 settembre, in via Verdi, dall’intersezione con via San Martino fino all’intersezione con via Montalese, scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e restringimento della carreggiata con traffico regolato da movieri.
Divieto di sosta su entrambi i lati anche in via Leoncavallo, dal civico 39 fino all’intersezione con via Ferrara, a partire dalle ore 8 del 16 settembre e fino alle ore 18 del 20 settembre, nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità.
Fabiana Masi
Ufficio stampa Comune di Montemurlo

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl