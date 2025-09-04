Close Menu
Trending
venerdì 5 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Trump delude i leader europei: nessuna nuova sanzione contro la Russia

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2025

Una “accesa conversazione telefonica” tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader della “coalizione dei volenterosi” ha lasciato i membri europei “insoddisfatti e delusi”. Lo ha riportato il quotidiano tedesco Bild, citando fonti che hanno descritto il dialogo come teso e infruttuoso per quanto riguarda l’imposizione di nuove sanzioni contro la Russia.

Nonostante gli europei avessero proposto di inviare una delegazione a Washington per istituire un gruppo di lavoro congiunto sulle sanzioni, non è chiaro se Trump abbia accettato. Il presidente americano, secondo le fonti, avrebbe accusato l’UE di continuare a importare petrolio russo. Questa accusa è stata ripresa dall’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, che avrebbe accusato gli europei di aggirare le sanzioni acquistando petrolio russo tramite l’India.

Il contesto della “coalizione dei volenterosi”

L’incontro dei membri della “coalizione dei volenterosi” a Parigi, tenutosi giovedì, aveva come obiettivo principale la discussione di garanzie di sicurezza per l’Ucraina. In quell’occasione, il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato che 26 dei 35 membri della coalizione si erano dichiarati pronti a inviare truppe in Ucraina in caso di cessate il fuoco o di accordo di pace.

La mancanza di un accordo con Trump sulle nuove sanzioni evidenzia la profonda divergenza di vedute tra gli Stati Uniti e l’Europa sulla strategia da adottare nei confronti di Mosca e sottolinea le difficoltà di coordinamento all’interno della coalizione.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl