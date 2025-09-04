(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 **Raddoppio Pistoia-Montecatini: dal 15 settembre aumentano treni,
regolarità e puntualità**
/Scritto da Lorenza Berengo, giovedì 4 settembre 2025 alle 17:59/
Si è svolta oggi una riunione fra Regione Toscana, RFI, Trenitalia e le
amministrazioni locali interessate per fare il punto sull’attivazione del
raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, prevista per il 15
settembre 2025.
L’intervento avrà immediati effetti positivi sull’offerta ferroviaria
lungo la linea: maggiore puntualità e regolarità del servizio, aumento
della capacità della tratta Pistoia-Montecatini, possibilità di
incrementare il numero dei treni in un’area ad alta densità abitativa e
con numerose strutture ricettive.
Già dal 15 settembre, nei giorni feriali saranno prolungati fino a
Montecatini diversi treni oggi limitati a Pistoia e un incremento, seppur
più contenuto, interesserà anche i servizi del sabato e dei giorni
festivi.
Sono allo studio ulteriori prolungamenti su Montecatini con il cambio
orario di dicembre 2025.
L’assessore regionale ai trasporti ha inoltre sottolineato come, dopo anni
di richieste – già avanzate quando ricopriva la carica di presidente della
Provincia di Lucca – venga finalmente avviata la sperimentazione di una
coppia di treni veloci Viareggio-Lucca-Firenze, con fermate limitate e
senza soste tra Pistoia e Lucca, così da migliorare i collegamenti diretti
con il capoluogo.
Nel dettaglio, ecco i treni che dal 15 settembre saranno prolungati:
Proseguono su Montecatini:
18650 – 00.25 da Firenze SMN (ultimo treno che chiude il servizio, di
particolare interesse per il rientro dei turisti da Firenze)
18654 – 05:41 da Firenze SMN
18460 – 06:38 da Firenze SMN
18672 – 13:47 da Firenze SMN
18472 – 14:38 da Firenze SMN
18684 – 17:53 da Firenze SMN (treno veloce con 47′ di percorrenza fra SMN e
Montecatini)
18692 – 20:59 da Firenze SMN
Hanno origine da Montecatini:
18657 – 6.20 da Montecatini T.
18661 – 7.04 da Montecatini T.
18823 – 7.42 da Montecatini T.
18475 – 15.28 da Montecatini T.
18683 – 16.08 da Montecatini T.
18487 – 21.20 da Montecatini T.
