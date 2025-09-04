(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 COMUNE DI PIACENZA
Gabinetto del Sindaco
Ufficio Stampa
Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza
http://www.comune.piacenza.i
Piacenza, 4 settembre 2025
Oggetto: Corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana per 84 alunni neo arrivati.
Domani alla primaria Alberoni l’incontro con la sindaca Tarasconi
Nella mattinata di domani, venerdì 5 settembre alle 10.30, la sindaca Katia Tarasconi
e l’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati porteranno il saluto
dell’Amministrazione comunale agli alunni di origine migratoria, neo arrivati nel
nostro Paese, che nelle ultime due settimane hanno frequentato i corsi di
alfabetizzazione alla lingua italiana in vista dell’inizio della scuola il 15 settembre
prossimo.
(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 COMUNE DI PIACENZA