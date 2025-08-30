Close Menu
sabato 30 Agosto 2025
Toscana

Rischio temporali sabato nella Toscana interna, domenica 31 agosto migliorano le condizioni

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 **Rischio temporali sabato nella Toscana interna, domenica 31 agosto
migliorano le condizioni**
**Emesso un nuovo avviso di vigilanza meteorologica **
/Scritto da Walter Fortini, sabato 30 agosto 2025 alle 12:40/
Perturbazione in transito sulla Toscana. La sala unificata della Protezione
civile ha emesso in mattinata un nuovo avviso di vigilanza meteorologica.
Pioggia e rovesci si sono spostati nell’area interna della regione:
interessate da codice giallo nel pomeriggio di sabato 30 agosto, per
rischio temporali e idrogeologico, la città metropolitana di Firenze e le
province di Lucca, Siena, Pisa, Pistoia, Prato e Arezzo e parzialmente
Livorno (con il territorio di Collesalvetti).
Si consiglia di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni e fare
attenzione alle attività all’aperto, in particolare nell’attraversamento
di ponti e guadi, sottopassi e zone di bonifiche, oltre che nei tratti
esposti a frane e caduta di massi.
I fenomeni, anche intensi ma localizzati, sono comunque in attenuazione.
Per la mattina di domenica 31 agosto è previsto cielo sereno o poco
nuvoloso e qualche banco di nebbia su tutta la regione, con possibili
addensamenti di nubi nel pomeriggio e brevi rovesci non esclusi sui rilievi
settentrionali, venti moderati da sud ovest sulla costa e l’arcipelago e
deboli occidentali all’interno, mari mossi o poco mossi. Un nuovo
peggioramento è atteso per martedì 2 settembre.

