Agenparl Italia

Viabilità – Cittadino e Provincia 29 Agosto '25

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 *Viabilità – Magione – Sospensione del traffico lungo la SR 75 bis del
Trasimeno*
(Cittadino e Provincia) Magione 28 agosto ‘25 – L’area viabilità della
Provincia di Perugia dispone la sospensione della circolazione di tutti i
veicoli, per svolgimento del Palio del Gioco e Sfilata Corteo” nell’ambito
della Settimana Magionese 2025, lungo la SR 75 bis del Trasimeno, tratto:
da Via dei Cavalieri di Malta fino all’inizio di Via Roma nel centro
abitato di Magione, con le seguenti modalità: Giorno 02 Agosto 2025 dalle
ore 19.00 alle ore 01.00 del 03 Agosto 2025 (per prova tecnica
cronometrata); Giorno 09 Agosto 2025 dalle ore 19,00 alle ore 01,00 del 10
Agosto 2025 (per Palio del Gioco e Sfilata Corteo).
viabilità25078.DB
*Redazione Stampa*
*Ufficio Comunicazione Informazione e Transizione Digitale*
Telefoni: 075.3681.1005 – 1559 – 1792 – 1005 – 1252 – 1822

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl