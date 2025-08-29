CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–29-08-25–CRISI D’IMPRESA – Autocontrollo, misure preventive e 71 esperti per salvare le piccole e medie imprese in difficoltà

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

CRISI D’IMPRESA – Autocontrollo, misure preventive e 71 esperti per

salvare le piccole e medie imprese in difficoltà. In Sardegna sempre

più attività accedono alla composizione delle crisi. Meloni e Serra

(Confartigianato Sardegna): “Tanti strumenti per risanare le imprese”.

La crisi d’impresa si può prevenire e superare con gli strumenti

normativi previsti dal codice della crisi. Infatti, sempre più aziende

sarde adottano misure preventive di autocontrollo e accedono agli

strumenti di composizione della crisi, recentemente rinnovati.

Secondo le rilevazioni di UnionCamere del primo semestre 2025,

aggiornate al 1° luglio, e la rielaborazione dei dati dell’Ufficio

Studi di Confartigianato Sardegna, nell’Isola, tra i vari strumenti

disponibili, le istanze d’accesso alla Composizione negoziata

presentate sono state 46. Di queste, il 37% si sono chiuse con esito

positivo mentre le altre risultano ancora in gestione. Sul totale di

quelle chiuse positivamente, 7 si sono concluse con l’accordo

sottoscritto dal debitore, dai creditori e dall’esperto, 2 con un

contratto con i creditori con continuità aziendale e 1 con altre

procedure di regolazione della crisi.

In Sardegna sono sul campo 71 esperti in conciliazione; di questi 36

operano su Cagliari, 18 a Nuoro, 2 a Oristano e 15 a Sassari. La

stragrande maggioranza degli esperti è rappresentata dai

commercialisti (78,8%) seguita dagli avvocati (19.9%).

“Il ricorso agli strumenti per il risanamento delle imprese in

difficoltà sta crescendo anche nella nostra regione – afferma Giacomo

Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – questo è un

fatto positivo perché consentirà a tante aziende oggi in difficoltà di

restare operative una volta riequilibrata la propria posizione”. “Gli

strumenti funzionano e stanno dando risultati – ha aggiunto – ma i

dati ci dicono che sono le piccole imprese quelle che vanno supportate

maggiormente affinché approdino alla procedura senza indugio, non

appena si presentano situazioni di difficoltà”.

Sempre con riferimento allo strumento della composizione negoziata i

dati nazionali dicono anche come il tasso di successo (definito dal

rapporto tra istanze chiuse con esito favorevole e totale delle

istanze chiuse) sia stato pari al 19%, in crescita rispetto al

passato. L’incremento nel tempo degli esiti positivi delle istanze

dimostra un utilizzo di questa procedura da parte delle imprese sempre

più consapevole ed un accesso allo strumento in uno stadio della crisi

non ancora troppo avanzato, il che consente di perseguire efficaci

percorsi di risanamento aziendale. Inoltre, è molto significativo il

dato relativo al numero di addetti delle 324 imprese risanate: sono

aumentati a oltre 17.000 i posti di lavoro salvaguardati grazie alla

composizione negoziata, senza contare gli ulteriori effetti benefici

generati sull’indotto.

Tra gli altri strumenti maggiormente utilizzati dalle micro, piccole e

medie imprese sono anche la Liquidazione Giudiziale e il Concordato

Semplificato.

Nel primo caso, il 2024 fa registrare 9.203 procedure aperte con un

numero medio di addetti per impresa pari a 6 unità ed un valore medio

della produzione di 1 milione di euro. Le società di capitali

rappresentano l’80,9% del totale. La maggior parte delle imprese

ricorrenti si colloca nel settore merceologico del commercio

all’ingrosso e al dettaglio (24,7%), delle costruzioni (19,7%) e delle

attività manifatturiere (17,4%). Sia il valore medio degli addetti,

che quello della produzione, così come la forma giuridica, evidenziano

che questa procedura riguarda imprese più fragili e meno strutturate,

confermando ancora una volta la relazione diretta esistente fra

solidità e dimensione aziendale.

Nel secondo caso, nel corso del 2024 sono state presentate 85 istanze

di concordato semplificato; il numero di addetti medi per impresa è

pari a 15 ed il valore della produzione è pari a 4 milioni di euro. E’

evidente, quindi, che resta molto limitato il ricorso al Concordato

semplificato liquidatorio e che richiedono l’accesso a tale strumento

le aziende più sottodimensionate – sia come addetti che come valore

della produzione – rispetto a quelle che generalmente ricorrono alla

Composizione negoziata. Per quanto riguarda il settore merceologico di

appartenenza, il 23,8% delle imprese esercita attività manifatturiere,

il 19% commercio all’ingrosso e al dettaglio e il 16,7% rientra nel

settore delle costruzioni.

“I momenti di difficoltà e di crisi che possono manifestarsi durante

la vita dell’impresa e che è innanzitutto bene conoscere e riconoscere

per tempo in modo da acquisire la consapevolezza degli strumenti

normativi e gestionali utili per affrontarla – riprende il Presidente

– ma ancor di più vogliamo oggi porre l’accento e l’attenzione sulle

buone pratiche gestionali che vedono nella pianificazione e

prevenzione quotidiane preziosi strumenti per limitare il più

possibile il rischio di crisi”. “E in questo noi di Confartigianato

crediamo di avere il dovere non solo morale ma anche istituzionale e

professionale di orientare, motivare e non lasciar sole le imprese –

conclude Meloni – anche e soprattutto nelle fasi più difficili

consapevoli che con l’adeguata conoscenza dei temi e delle procedure

anche le sfide più difficili possono essere superate”.

L’Avvocata del Foro di Tempio Pausania ed esperta della Crisi di

Impresa, Sara Pala, si sofferma sugli strumenti offerti dal codice

della crisi con particolare riguardo alle innovazioni introdotte dal

quale è stata rafforzata la distinzione tra imprenditori sopra e sotto

soglia, sia in termini di strumenti disponibili sia di modalità

procedurali.

“Per i sopra soglia, restano centrali la liquidazione giudiziale, i

piani e le domande con riserva – afferma l’Avvocata – per i

sottosoglia, la disciplina speciale delle procedure di

sovraindebitamento esclude la domanda con riserva e introduce

rateizzazioni fiscali più ampie in caso di gravi difficoltà. La

riforma mira così a offrire strumenti più adatti alle effettive

dimensioni e capacità degli imprenditori, garantendo però un quadro

unitario e moderno di gestione della crisi e dell’insolvenza”.

Il Commercialista Giovanni Nicola Paba, interviene sugli adeguati

assetti organizzativi, amministrativi e contabili, previsti

dall’articolo 2086 del Codice Civile e dall’articolo 3 del Codice

della Crisi d’Impresa, ha delineato il concetto di “adeguatezza”,

inteso come capacità dell’impresa di dotarsi di procedure e sistemi

proporzionati alle sue dimensioni, alla sua complessità gestionale e

alla natura dell’attività svolta. “Non si tratta di imporre strutture

standardizzate – sottolinea il Commercialista – ma di utilizzare

soluzioni su misura che riflettano la realtà, le risorse e le

specifiche esigenze e peculiarità di ciascuna impresa”.

Il ragionamento della Commercialista e Responsabile del servizio

consulenza alle imprese di Confartigianato Gallura, Antonella

Mazzarella, ruota attorno al concetto di salute dell’impresa, intesa

come capacità di prevenire, pianificare e preservare nel tempo la

stabilità aziendale con un approfondimento sulle tre “P” fondamentali,

Previsione, Pianificazione e Preservazione, offrendo quindi strumenti

pratici e un approccio consapevole alla gestione. “Il controllo di

gestione – rimarca la Commercialista – è un vero e proprio sistema di

governo dell’impresa, pensato per imprenditori che vogliono affrontare

l’incertezza con metodo. Alle imprese dobbiamo dire che il vero

vantaggio competitivo di oggi è quello di essere preparati”.

“Tutto questo – aggiunge Daniele Serra, Segretario di Confartigianato

Sardegna – ci fa capire come vi sia l’importanza, da parte delle

piccole e medie imprese, nella gestione quotidiana della propria

attività, di porre in atto comportamenti e attività di controllo

periodico che possano consentire di ridurre il rischio di crisi o,

quanto meno, evitare conseguenze che possono risultare fatali per

l’azienda”. “Il ruolo che ha Confartigianato Sardegna – chiude – è

quello di orientare le attività produttive, soprattutto quelle più

piccole e fragili, e sostenerle anche nelle fasi più complicate del

loro ciclo aziendale”.

