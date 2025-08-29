(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 -161 GIORNI ALLE OLIMPIADI: CRESCE L’ENTUSIASMO PER L’EREDITÀ DEI GIOCHI
29 agosto 2025 – L’Italia guarda a Milano Cortina 2026 con entusiasmo e fiducia crescenti. È quanto emerge dalla ricerca di SocialCom Italia, presentata al Meeting di Rimini, che tra agosto 2024 e luglio 2025 ha analizzato oltre 54 mila conversazioni e 700 mila interazioni online dedicate ai Giochi. I risultati parlano chiaro: il 93% dei commenti esprime un sentimento positivo e una conversazione su due si concentra su un tema decisivo, la legacy, l’eredità che resterà dopo l’evento. Infrastrutture moderne, tecnologie innovative, sostenibilità, turismo e accessibilità: sono queste le parole chiave che animano il dibattito pubblico.
Le emozioni che prevalgono sono l’apprezzamento per i progetti già visibili, l’orgoglio per i cantieri che stanno trasformando i territori e la fiducia in un futuro che guarda oltre i Giochi.
In questo percorso il MIT e SIMICO sono tra i protagonisti, impegnati a consegnare opere di qualità che non si esauriscono con l’evento sportivo, ma che rappresentano un investimento duraturo per l’Italia. Con il piano legato ai Giochi, infatti, si sbloccano, si finanziano e si realizzano interventi attesi da anni sui territori. Proprio per questo, un ruolo importante lo giocano anche i media locali: secondo la ricerca SocialCom, sono proprio i loro racconti dal territorio ad accendere la partecipazione autentica, generando un ampio engagement e alimentando l’entusiasmo collettivo.
A 161 giorni dal via, è sempre più evidente che i Giochi di Milano Cortina 2026 non saranno soltanto un appuntamento olimpico: al lavoro senza sosta per un’eredità che cresce già oggi, un patrimonio per i territori e per tutto il Paese.
