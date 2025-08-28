VVF Intonaco pericolante

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Intervento di routine quello svolto oggi dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Multedo, per rimuovere delle ardesie pericolanti in via Sestri. Quello che ha fatto la differenza, è stato l’entusiasmo di quello che speriamo diventi un Vigile del Fuoco che, di fronte al fascino dell’autoscala, non ha saputo resistere aprendo le braccia come per abbracciarla.
Centro Documentazione Foto Video
Comando Provinciale VVF Genova
