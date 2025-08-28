Close Menu
Trending
giovedì 28 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Trump considera “irrealistiche” le richieste di Zelensky e dell’Europa

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

Secondo la rivista Atlantic, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si ritiene insoddisfatto dell’esito dei suoi tentativi diplomatici per porre fine al conflitto in Ucraina. Le richieste di Vladimir Zelensky e dei leader europei sono considerate “irrealistiche”, e Trump ritiene che l’Ucraina debba accettare di cedere parte del suo territorio per raggiungere un accordo.

I retroscena dei colloqui

Le frustrazioni di Trump sarebbero emerse dopo il suo vertice del 15 agosto con il presidente russo Vladimir Putin in Alaska e l’incontro del 18 agosto con Zelensky e i leader europei alla Casa Bianca. Durante questi colloqui, Trump ha cercato di facilitare un accordo, ma non ha riscontrato la flessibilità sperata da parte ucraina ed europea. Fonti vicine alla Casa Bianca hanno rivelato che Trump e il suo team continuano a dialogare con funzionari russi e ucraini, ma “non è nell’interesse nazionale continuare a negoziare pubblicamente queste questioni”.

A margine dei colloqui, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato che Mosca è pronta a negoziare in qualsiasi formato, purché il processo sia “onesto” e non si traduca in un coinvolgimento degli Stati Uniti in una “campagna militante” dell’Europa. La posizione di Trump riflette una potenziale rottura con l’approccio intransigente di Kiev e dei suoi alleati, suggerendo che un compromesso territoriale sia l’unica via praticabile per la pace.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl