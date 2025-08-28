Monterotondo Marittimo – Bando 2025 per i negozi di prossimità: un aiuto concreto per tenere vivi servizi e comunità nelle aree interne

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Comunicato stampa
Bando 2025 per i negozi di prossimità: un aiuto concreto per tenere vivi
servizi e comunità nelle aree interne
Monterotondo Marittimo rafforza la propria scelta di campo a favore dei
servizi di prossimità: è online il bando 2025 che sostiene i piccoli
esercizi commerciali del territorio – presìdi sociali e punti di
riferimento soprattutto nelle frazioni e per chi ha più difficoltà a
spostarsi. Le domande si possono presentare fino a martedì 23 settembre
2025 alle ore 12:00: modulistica e informazioni sono disponibili sul sito
istituzionale (comune.monterotondomarittimo.gr.it).
Il Comune mette a disposizione 5.000 euro di risorse proprie. Per ogni
esercizio ammesso è previsto un contributo fino a 1.500 euro,
riproporzionabile se le richieste supereranno la dotazione. È una misura
semplice e mirata: sostenere chi, ogni giorno, tiene aperta una porta utile
alla vita quotidiana dei cittadini.
Nota del Sindaco Giacomo Termine
«Questo bando non è un atto episodico ma la conferma di una linea politica:
le istituzioni devono impegnarsi con scelte concrete per mantenere servizi
e opportunità nelle aree interne. Un negozio di paese è molto più di
un’attività economica: è un luogo di relazione, un presidio di coesione,
uno strumento contro lo spopolamento. Con questa misura diciamo che chi
vive nelle frazioni ha diritto agli stessi servizi di chi vive nei centri
più grandi e che il Comune è al loro fianco per renderlo possibile.»
Possono partecipare gli esercizi di vicinato (microimprese) con sede
operativa in Comune da almeno 6 mesi. Per accedere al contributo è
richiesto di garantire apertura minima di 3 giorni a settimana per almeno 5
ore al giorno nell’anno di riferimento. Il bando riconosce come servizi di
prossimità: lo sportello polifunzionale (modulistica, pagamenti, ecc.), il
servizio fotocopie/fax e, se autorizzata, la vendita di generi alimentari e
giornali. L’elenco dei negozi di prossimità 2025 sarà pubblicato entro
settembre, con eventuali controlli a campione sul servizio svolto.
La domanda può essere presentata via PEC, per raccomandata oppure a mano al
protocollo comunale utilizzando il modello allegato all’avviso; il termine
indicato nella pagina informativa è 23 settembre 2025 ore 12:00, mentre il
bando prevede 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo. Tutti i dettagli sono
disponibili online. (comune.monterotondomarittimo.gr.it).
Le graduatorie daranno priorità agli esercizi con reddito imponibile più
basso (in base all’ultima dichiarazione), con precedenza – in caso di
parità – a imprese femminili o giovanili (fino a 35 anni); in ulteriore
parità, è previsto il sorteggio. La liquidazione del contributo è
subordinata alla regolarità del DURC. Sono possibili controlli e, in caso
di rinunce o esclusioni, è previsto lo scorrimento per i servizi di
prossimità.
Per informazioni e modulistica: consultare la pagina dedicata sul sito del
Comune. (comune.monterotondomarittimo.gr.it)
