comunicato – MALTEMPO IN PIEMONTE: ATTIVATI 65 CENTRI OPERATIVI COMUNALI E CHIUSE TRE STRADE STATALI

giovedì 28 Agosto 2025
MALTEMPO IN PIEMONTE: ATTIVATI 65 CENTRI OPERATIVI COMUNALI E CHIUSE TRE STRADE STATALI

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 COMUNICATO STAMPA
Torino, 28 agosto 2025
MALTEMPO IN PIEMONTE: ATTIVATI 65 CENTRI OPERATIVI COMUNALI E CHIUSE TRE STRADE STATALI
La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte continua a monitorare la situazione derivante dalle forti precipitazioni che hanno interessato e stanno interessando Verbano, Novarese, Valsesia, Biellese, Val Chiusella e pianura settentrionale, dove fino alla mezzanotte è in vigore l’allerta arancione diramata da Arpa.
Al momento sono attivi 65 Centri operativi comunali e risultano la chiusura in via cautelativa delle statali del Colle della Maddalena ad Argentera (CN), di quella della Val Formazza e della 549 a Calasca Castiglione (VB). Oltre 1900 i casi di disalimentazione dell’erogazione di corrente elettrica, con picchi nel Vercellese e nel VCO.
Nel pomeriggio è prevista un’intensificazione delle piogge sul Piemonte orientale, in attenuazione in serata. Una ripresa delle precipitazioni è segnalata per domani pomeriggio.
Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi ringraziano i volontari che sono all’opera per il monitoraggio della situazione ed invitano i cittadini alla prudenza ed a evitare spostamenti se non strettamente necessari, soprattutto nelle zone montane.
Gianni Gennaro,
Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei

