CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 29 Agosto 2025

AL NORD
Al mattino molte nubi con associate piogge e temporali, fenomeni più
intensi sul Triveneto. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e
temporali sparsi. In serata e nella notte ancora correnti instabili con
molta nuvolosità in transito ed associate piogge e temporali soprattutto al
Nord-Ovest.
AL CENTRO
Giornata all’insegna del maltempo sulle regioni centrali con molta
nuvolosità in transito ed associate piogge e temporali sparsi sia al
mattino che al pomeriggio, specie sul versante tirrenico, localmente anche
intensi. In serata e nella notte residua instabilità con locali temporali
specie tra Lazio e Umbria.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino locali piogge su Sardegna, Campania e Molise, sereno o poco
nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni
ma con locali piogge ancora sugli stessi settori. In serata e in nottata
instabilità in aumento sui settori tirrenici con arrivo di acquazzoni e
temporali anche intensi, variabilità asciutta altrove.
Temperature minime in rialzo al Sud ed in calo sul resto d’Italia, massime
in generale diminuzione su tutta la Penisola.
