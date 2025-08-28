ATTENZIONE: CAMBIO SEDE CERIMONIA – Messina, stamani a Palazzo Zanca la consegna dei lavori all’Arco di Cristo Re: al via il restauro di uno dei simboli della città

(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Messina, stamani a Palazzo Zanca la consegna dei lavori all’Arco di
Cristo Re: al via il restauro di uno dei simboli della città
Appuntamento alle ore 10.00 nella sede municipale
Si terrà oggi, giovedì 28 agosto alle ore 10.00, a Palazzo Zanca la cerimonia ufficiale
di consegna dei lavori di restauro dell’Arco di Cristo Re,di uno dei monumenti più
significativi della città, incastonato nella storica cinta muraria cinquecentesca voluta
da Carlo V.
L’incontro, aperto alla stampa, vedrà la partecipazione del Sindaco Metropolitano
Federico Basile e del Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio, del
RUP dei lavori Concetta Spagnolo, insieme ai tecnici di Palazzo dei Leoni e ai
rappresentanti dell’impresa incaricata degli interventi. Sarà l’occasione per illustrare
le operazioni che prenderanno il via nei prossimi giorni.
L’intervento, approvato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, segna un passo
importante nella valorizzazione del patrimonio architettonico cittadino. Restituire
l’Arco di Cristo Re alla comunità significa non solo preservare la memoria storica del
territorio, ma anche promuovere la sua bellezza e attrattività turistica.
I lavori, finanziati con fondi PNRR per un totale di 500.000 euro, avranno una durata
prevista di sei mesi. Il progetto prevede una serie di interventi mirati: dalla rimozione
delle protezioni e dalla pulizia della struttura, al consolidamento degli intonaci e delle
lesioni, fino al restauro della volta e del camminamento superiore. L’obiettivo è
rendere nuovamente accessibile uno degli scorci più suggestivi della città,
valorizzandolo come luogo di memoria e bellezza.
Un appuntamento, dunque, che segna l’inizio di un percorso di rinascita per uno dei
simboli più amati di Messina.
In considerazione dell’importanza che racchiude l’evento, i colleghi giornalisti sono pregati di
intervenire oggi 28 agosto 2025, ore 10:00, a Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina.
