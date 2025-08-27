(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 **Careggi, Giani e Bezzini inaugurano tre nuove sale angiografiche per
ictus e infarti**
/Scritto da Redazione, mercoledì 27 agosto 2025 alle 17:22/
La tecnologia che rende Careggi sempre più un centro di eccellenza
scommette sull’ innovazione. Il presidente Eugenio Giani, accompagnato
dall’assessore alla salute, Simone Bezzini, ha inaugurato 3 nuove sale
angiografiche del blocco operatorio del Padiglione Deas, sopra al Pronto
Soccorso. Con Giani era presente la rettrice dell’Università di Firenze,
Alessandra Petrucci e la direttrice generale di Careggi, Daniela Matarrese.
“Oggi inauguriamo tre sale dotate di sistemi angiografici di ultima
generazione, per un costo complessivo di 2,2 milioni – ha dichiarato
Eugenio Giani – una cifra a cui si è aggiunto 1 milione di euro per
adeguare le sale alle nuove funzioni. Sono risorse che permettono a
professionisti di assoluta eccellenza, medici e infermieri di operare
nell’interesse del paziente con attrezzature che davvero fanno compiere un
salto di qualità. La sinergia tra la nostro sistema sanitario regionale e
l’Università consente a Careggi di avere un primato che già nel 2024 è
stato riconosciuto da Agenas. Noi però dobbiamo stare al passo: la
modernizzazione delle apparecchiature sia dal punto di vista diagnostico
che terapeutico è fondamentale e su questo sono state investite le risorse
del Pnrr”.
Le tre sale sono dotate di sistemi angiografici di ultima generazione. In
particolare, due innovativi angiografi biplano per diagnostica e
interventistica neurovascolare per ictus e aneurisma cerebrale e un
angiografo monoplano dedicato agli interventi di chirurgia programmata,
prevalentemente cardiologica, vascolare ed oncologica.
L’assessore Simone Bezzini ha rimarcato l’attenzione della Regione nel
migliorare apparecchiature e strutture tecnologiche, specie in realtà
fondamentali come Careggi. “Vogliamo continuare a migliorare,
implementando le tecnologie a disposizione dei professionisti e per la cura
dei pazienti – ha detto Bezzini – stiamo usando tutte le risorse del Pnrr e
siamo tra le regioni che hanno rispettato di più i target stabiliti dalla
missione 6 del Pnrr: in particolare per l’acquisto di tecnologie, siamo
queasi al 100 per cento delle risorse già spese per nuove attrezzature, e
questa ne è una dimostrazione concreta”.
euro, che hanno consentito l’acquisto di due nuove macchine e
l’aggiornamento di un terzo angiografo. I sistemi angiografici sono una
tecnologia fondamentale per l’operatività di un ospedale di terzo livello,
centro di riferimento per il trattamento di patologie specialistiche per
tutta la Regione. In particolare, i sistemi biplano, chiamati così perché
in grado di acquisire immagini radiologiche contemporaneamente su due
