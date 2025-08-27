Close Menu
Trending
mercoledì 27 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Abruzzo

A Pescara il Grand Prix Nazionale di Freccette, attesi al pattinodromo 200 partecipanti

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 A Pescara il Grand Prix Nazionale di Freccette,
attesi al pattinodromo 200 partecipanti
Saranno circa 200 i partecipanti al Grand Prix Nazionale di Freccette, il torneo promosso dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGeST), che arriverà in città per la sesta tappa. In programma il torneo doppio e il torneo singolo, validi per le classifiche nazionali, più i tornei collaterali. Gli atleti, di cui 150 normodotati e 50 con disabilità, arriveranno a Pescara da ogni parte d’Italia, il 30 e 31 agosto, al pattinodromo di via Maestri del lavoro. Oggi la presentazione alla stampa alla presenza degli assessori comunali Massimiliano Pignoli e Patrizia Martelli. Per la Figest c’era Mirko Marini, delegato abruzzese di Freccette, che ha annunciato la presenza al torneo del vice presidente nazionale Simone Rossolini. Si comincia sabato con il torneo doppio e si prosegue domenica con il singolo e con le gare per le persone con disabilità, che saranno per la prima volta in Abruzzo. A metà settembre, poi, è in programma la finale italiana di singolo e di doppio a Caorle, e lì tutti i campioni entreranno di diritto in nazionale, oltre ai primi delle tappe che sono state disputate in varie località. 
“Continua la stretta collaborazione tra il mio assessorato e quello allo Sport”, ha dichiarato Pignoli ringraziando Martelli per “aver messo a disposizione il pattinodromo. Le nostre parole d’ordine sono socializzazione, inclusione e partecipazione: una mission che portiamo avanti anche per questo appuntamento”.  
“Promuoviamo lo sport integrato e ancora una volta dimostriamo che lo sport è sinonimo di inclusione”, ha commentato Martelli. “Le freccette sono sempre più seguite, a livello nazionale, e Pescara è orgogliosa di ospitare questa tappa e di accogliere i partecipanti. Sarebbe bello veder partecipare la città, sugli spalti”.
In allegato una foto della conferenza stampa
Pescara, 27 agosto 2025

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl