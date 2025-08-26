(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
DIRETTORE GENERALE
Comunicato
Stampa
GABINETTO ISTITUZIONALE
n. 139/2025
UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
del 26/08/2025
Messina, a Giampilieri la Polizia Metropolitana soccorre un gabbiano
ferito
L’uccello è stato affidato al Centro Recupero Fauna Selvatica (CRAS) “Stretto di Messina”
Un intervento tempestivo della Polizia Metropolitana di Messina ha salvato un
gabbiano ritrovato in precarie condizioni sulla spiaggia di Giampilieri. L’animale,
impossibilitato a muoversi, presentava profonde ferite alle zampe provocate dal
groviglio di lenze da pesca abbandonate.
L’operazione di soccorso, che conferma l’impegno dell’ente nella tutela del territorio
e della fauna, si è conclusa con il trasporto del volatile al Centro Recupero Fauna
Selvatica (CRAS) “Stretto di Messina”.
Le lesioni riportate, purtroppo, sono risultate di tale gravità da compromettere in
modo permanente le funzionalità degli arti, condannando l’esemplare a non poter più
fare ritorno nel suo habitat naturale.
Dopo le prime cure mediche somministrate dalla responsabile del centro Deborah
Ricciardi, il volatile è stato trasferito presso una voliera del centro di recupero.
L’episodio accende i riflettori su un problema ambientale frequente: l’abbandono di
attrezzature da pesca, che si trasformano in trappole letali per la fauna marina e
costiera.
Sull’accaduto è intervenuto il sindaco metropolitano Federico Basile: «Il salvataggio
dimostra l’importanza di un presidio attento del nostro territorio. Ogni intervento a
difesa della fauna è un atto dovuto, che va oltre il semplice compito istituzionale: è
un impegno concreto per preservare il nostro ecosistema. L’abbandono di materiali
pericolosi, come le lenze, rappresenta un danno ambientale inaccettabile che
dobbiamo continuare a prevenire e contrastare».
Il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale
Dott. Giuseppe Spanò
Il Responsabile del Servizio Gabinetto Istituzionale
Ing. G. Maggioloti
Palazzo dei Leoni – Corso Cavour, 87 – 98122 Messina
https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx
(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA