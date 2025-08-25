Ospedale del cuore, Giani ringrazia il direttore di cardiochirurgia pediatrica

(AGENPARL) – Mon 25 August 2025 **Ospedale del cuore, Giani ringrazia il direttore di cardiochirurgia
Il presidente della Regione Eugenio Giani si è recato in visita
dell’Ospedale del Cuore della Fondazione Monasterio a Massa ed ha portato i
suoi saluti al dottor Vitali Pak, direttore della cardiochirurgia
pediatrica del presidio, ringraziandolo per la sua preziosa attività.
“Il dottor Pak è un professionista di livello internazionale, che ha
dedicato la sua vita alla cura dei più piccoli, dal neonato di appena un
giorno ai bimbi più grandi – ha sottolineato Giani – al fianco dei grandi
maestri della cardiochirurgia in Europa e negli Stati Uniti, fino alle
missioni di cooperazione sanitaria nei Paesi più difficili. L’Ospedale del
Cuore di Massa è un centro di eccellenza riconosciuto a livello mondiale e
con la guida del dottor Vitali Pak continuerà ad esserlo – ha aggiunto il
presidente -, mettendo sempre i bambini e le loro famiglie al centro: un
orgoglio per la Toscana e per la sanità pubblica”.
