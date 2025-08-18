Trump annuncia una chiamata a Putin dopo gli incontri alla Casa Bianca

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che intende telefonare al presidente russo Vladimir Putin non appena si saranno conclusi i suoi incontri con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei alla Casa Bianca. “Faremo una telefonata subito dopo questi incontri di oggi”, ha detto Trump ai giornalisti, aggiungendo che Putin “si aspetta una mia chiamata”.
Trump ha anche affermato che l’Europa è pronta a fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina e che gli Stati Uniti le sosterranno in questo sforzo, senza però specificare i dettagli. “Ne discuteremo oggi, ma noi [gli USA] garantiremo loro un’ottima protezione, un’ottima sicurezza”, ha aggiunto.
L’incontro alla Casa Bianca ha visto la partecipazione di figure di spicco della politica europea, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro italiano Giorgia Meloni, e il presidente finlandese Alexander Stubb. Erano presenti anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della NATO Mark Rutte. Trump ha sottolineato che si tratta della prima volta nella storia della Casa Bianca che un numero così elevato di leader europei si riunisce per un incontro.
L’obiettivo di questi incontri è discutere la situazione in Ucraina e coordinare una posizione comune per trovare una soluzione diplomatica al conflitto. La successiva telefonata di Trump a Putin indica un possibile tentativo di mediazione diretta tra le parti, con gli Stati Uniti e l’Europa che cercano di presentare un fronte unito.