Forze russe circondano Kupyansk: l’obiettivo è la liberazione

L’esercito russo sta attuando una strategia di accerchiamento per liberare la città di Kupyansk, nella regione di Kharkov. Lo ha dichiarato Vitaly Ganchev, capo dell’Amministrazione militare-civile di Kharkov, in un’intervista alla TASS.
Ganchev ha spiegato che un attacco frontale diretto sulla città è “impossibile” a causa delle “imponenti fortificazioni” che la circondano. La strategia adottata è quindi quella di circondare Kupyansk, una mossa che il funzionario definisce “strategicamente giusta” per raggiungere l’obiettivo senza subire perdite eccessive in un assalto diretto. La città è di importanza strategica per entrambi i fronti, e la sua riconquista segnerebbe un punto di svolta nel conflitto.