CS Scuola, al via 54 campus formativi integrati per rafforzare la filiera tecnologico-professionale. Pubblicata la graduatoria che assegna a ciascun campus 750 mila euro. Valditara: “Costruiamo un percorso che unisce scuola, ricerca e impresa per una form

lunedì 18 Agosto 2025
Scuola, al via 54 campus formativi integrati per rafforzare la filiera tecnologico-professionale. Pubblicata la graduatoria che assegna a ciascun campus 750 mila euro. Valditara: "Costruiamo un percorso che unisce scuola, ricerca e impresa per una form

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

COMUNICATO STAMPA
Scuola, al via 54 campus formativi integrati per rafforzare la filiera tecnologico-professionale. Pubblicata la graduatoria che assegna a ciascun campus 750 mila euro.
Valditara: “Costruiamo un percorso che unisce scuola, ricerca e impresa per una formazione sempre più vicina alle esigenze degli studenti e del Paese”
Con un investimento complessivo di 40,5 milioni di euro, già definito con precedente decreto ministeriale, si avvia ora concretamente la realizzazione di 54 campus formativi innovativi in tutte le regioni italiane, realizzati dagli istituti tecnici e professionali in partenariato con le Fondazioni ITS Academy, università, centri di ricerca, aziende e associazioni datoriali, in un’ottica di stretta collaborazione tra mondo della formazione e sistema produttivo. L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale per il potenziamento della filiera tecnologico-professionale (4+2) e per la costruzione di esperienze didattiche e formative verticali.
A seguito dell’avviso pubblico del 3 giugno 2025, sono state pubblicate oggi le graduatorie che assegnano a ciascun istituto e al relativo partenariato 750 mila euro per la realizzazione di spazi integrati e dinamici, aperti all’apprendimento e alla formazione sul campo, dotati di metodologie didattiche innovative e sistemi avanzati di Intelligenza Artificiale.
I 54 progetti selezionati sono stati scelti tra 436 candidature pervenute, a conferma del grande interesse del sistema scolastico verso le innovazioni promosse dalla filiera tecnologico-professionale.
“Con i campus formativi costruiamo un percorso che unisce scuola, ricerca e impresa. Offriamo agli studenti ambienti moderni e dinamici, con tecnologie avanzate e metodologie didattiche innovative, per garantire agli studenti opportunità reali di crescita personale e professionale e per una formazione sempre più vicina alle esigenze dei nostri ragazzi e del Paese”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
I nuovi campus copriranno le principali filiere strategiche dell’economia nazionale: moda, agroalimentare ed enogastronomia, promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, turismo, meccatronica, nautica e aeronautica, data analysis e cybersecurity, Intelligenza Artificiale generativa e automazione dei processi industriali, costruzioni, biotecnologie, salute e benessere.
Roma, 18 agosto 2025
Ministero dell’istruzione e del merito

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl