(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 UCRAINA. TESTA (FDI): PROPOSTA ITALIANA IN DISCUSSIONE PER GARANTIRE SICUREZZA A KIEV, E’ SUCCESSO DIPLOMATICO DI GIORGIA MELONI
“In queste ore si sta aprendo un piccolo ma decisivo spiraglio per arrivare alla pace in Ucraina. Una pace che abbiamo sempre detto dover essere giusta e duratura. Il governo di Giorgia Meloni fin dal principio è stato nettamente e convintamente dalla parte di Kiev. Il governo ha dimostrato serietà, visione, lungimiranza, indicando una rotta che è ora condivisa a livello internazionale e di cui si discuterà anche domani a Washington. La proposta in discussione, presente sul tavolo delle trattative, di una difesa euroatlantica che ricalchi l’articolo 5 della Nato per garantire la sicurezza dell’Ucraina è infatti quella lanciata da Giorgia Meloni molto tempo addietro. Si tratta di un grande successo diplomatico del nostro premier, che conferma la leadership e la considerazione che ha il nostro presidente del Consiglio in tutto il mondo. Alle opposizioni che non fanno altro che lamentarsi di tutto, il governo sta rispondendo con serietà e concretezza affinchè gli ucraini possano vivere finalmente in pace e in sicurezza”. Lo dice Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia.
