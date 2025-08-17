CS UCRAINA, LA NOTA DI TESTA (FDI)

Close Menu
(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 COMUNICATO STAMPA
UCRAINA, TESTA (FDI): PROPOSTA ITALIANA IN DISCUSSIONE PER GARANTIRE
SICUREZZA A KIEV, E’ SUCCESSO DIPLOMATICO DI GIORGIA MELONI
“In queste ore si sta aprendo un piccolo ma decisivo spiraglio per arrivare
alla pace in Ucraina. Una pace che abbiamo sempre detto dover essere giusta
e duratura. Il governo di Giorgia Meloni fin dal principio è stato
nettamente e convintamente dalla parte di Kiev. Il governo ha dimostrato
serietà, visione, lungimiranza, indicando una rotta che è ora condivisa a
livello internazionale e di cui si discuterà anche domani a Washington. La
proposta in discussione, presente sul tavolo delle trattative, di una
difesa euroatlantica che ricalchi l’articolo 5 della Nato per garantire la
sicurezza dell’Ucraina è infatti quella lanciata da Giorgia Meloni molto
tempo addietro. Si tratta di un grande successo diplomatico del nostro
premier, che conferma la leadership e la considerazione che ha il nostro
presidente del Consiglio in tutto il mondo. Alle opposizioni che non fanno
altro che lamentarsi di tutto, il governo sta rispondendo con serietà e
concretezza affinchè gli ucraini possano vivere finalmente in pace e in
sicurezza”. Lo dice Guerino Testa, deputato abruzzese di Fratelli d’Italia.
Roma, 17 agosto 2025
Ufficio stampa
Tiziana Le Donne

