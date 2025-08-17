CS INVESTIMENTI PROVINCIA CHIETI, CAMPITELLI E D’AMARIO REPLICANO AL PD

(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Provincia di Chieti, Campitelli- D’Amario: oltre 100 milioni per costa,
viabilità e turismo. Rispondiamo con i fatti alle sterili polemiche.
“Ancora una volta non voglio raccogliere le faziose e non costruttive
provocazioni del presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, e
dell’ex presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, entrambi
del PD, perchè non ho alcuna intenzione di alimentare polemiche e
soprattutto crearne delle altre e dare loro alibi per continuare a perdere
tempo a danno di tutti e in particolare di chi crea ricchezza. Per questo
continuo a rispondere con fatti, tutti riscontrabili, che il centrodestra
sta compiendo, dal 2019, per il nostro territorio: oltre 45 milioni di euro
in difesa della costa nel solo tratto Francavilla al Mare-San Salvo; 15
milioni all’interno della programmazione FSC21-27 per la messa in sicurezza
del territorio; 14 milioni per il progetto ‘binaria’ per collegare la costa
dei trabocchi con le aree interne. Esempio concretissimo del nostro lavoro
per questa infrastruttura. Senza dimenticare ben 54 milioni di euro per la
viabilità provinciale, sempre e solo nella provincia di Chieti. Ripeto,
questi sono numeri che non possono essere smentiti. Come anche l’importante
lavoro svolto in Consiglio regionale nell’approvazione di importanti norme
a tutela della costa come: la legge regionale 7/2019 Salva trabocchi, senza
la quale avremmo rischiato di non avere più i trabocchi lungo la nostra
costa; il PST per uno sviluppo sostenibile della costa; e la legge che
permette alla Provincia di acquistare le ex stazioni. Per eliminare ogni
impedimento normativo e facilitare l’amministrazione provinciale su un tema
che non può più essere rinviato, sperando siano vere le dichiarazioni di
Francesco Menna che ha promesso l’ acquisto entro il 31 dicembre. Anche se,
in sua difesa, non si è capito bene di quale anno! Tutto ciò è sintesi di
lavoro, studio, ascolto e impegno costante nel territorio”. Così il
consigliere regionale di Fratelli d’Italia, presidente della commissione
Attività produttive e Sviluppo economico, nonché delegato all’Urbanistica,
Nicola Campitelli.
Il sottosegretario con delega al turismo, Daniele D’Amario, aggiunge: “Il
turismo in Abruzzo continua a mostrare risultati positivi, con un marcato
aumento delle presenze, in alcune zone si registra un incremento fino al
30% in più rispetto al 2024. In questo trend è presente anche la provincia
di Chieti, con la sua costa e la sua montagna, che cresce non per fortuna
ma per un impegno incisivo e mirato di questo governo regionale che ha
trovato la sua massima espressione nella grande partenza del Giro d’Italia
– più di 7 milioni, che sono molti di più di quelli dati al Napoli calcio –
che ha dato la possibilità, colta sapientemente dagli imprenditori, di far
crescere il territorio rendendolo assolutamente attrattivo. In ultimo
abbiamo stanziato circa 19.4 milioni per completare le piste ciclabili a
Francavilla al Mare, Ortona, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San
Salvo. Questi dati – conclude D’Amario – non sono solo un maggiore flusso
di visitatori ma anche un crescente interesse verso il nostro territorio e
sono per noi gratificanti e di forte stimolo per continuare in un lavoro di
crescita e sviluppo”, conclude.
Chieti, 17 agosto 2025
Ufficio stampa
Tiziana Le Donne
