(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 NUORO, 11 agosto 2025
COMUNICATO STAMPA
SAN TEODORO, SINISCOLA. VASTI CONTROLLI DEI CARABINIERI CONTROLE STRAGI DEL SABATO SERA E LE RISSE VIOLENTE.
Nella notte tra sabato e domenica scorsi, 20 Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno condotto un controllo straordinario del territorio, incentrato nei Comuni di San Teodoro e Siniscola, volto a prevenire il cosiddetto fenomeno delle “stragi del sabato sera”, spesso legate all’abuso di alcol e droghe da parte di conducenti che usualmente, nel fine settimana, frequentano locali, discoteche e principali luoghi di attrazione e aggregazione turistica serale.
I controlli sono stati predisposti sulle principali arterie stradali di afflusso e deflusso dei menzionati abitati. Nella circostanza, ritiratane le patenti di guida, i militari hanno denunciato 9 persone per guida in stato d’ebbrezza e 1 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sorpresa agli accertamenti in Ospedale sotto l’effetto di Cannabinoidi, resasi responsabile di un sinistro.
Particolare attenzione è stata inoltre rivolta ai luoghi affollati e sensibili e nei dintorni delle discoteche, interessati da numerosi avventori ed ingente presenza turistica, al fine di contrastare il consumo di stupefacenti e prevenire degrado urbano e liti violente. 1 persona è stata sanzionata per ubriachezza manifesta e 2 persone sono state sanzionate per atti osceni in luogo pubblico, sorprese a urinare in via Cala d’Ambra e via Stintino di San Teodoro, malgrado i numerosi passanti.
Nella rete dei controlli, anche un maggiorenne che è stato denunciato per aver fornito generalità false ai Carabinieri, nel vano tentativo di sfuggire ai controlli, posto che era stato sorpreso alla guida malgrado la patente revocatagli.
7 maggiorenni, provenienti da varie Province italiane, sono stati infine segnalati al Prefetto quali assuntori, poiché sorpresi con modiche quantità di marijuana, hashish, cocaina ed ecstasy.
Il procedimento penale nei confronti degli indagati pende ancora nella fase delle indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi, anche in loro favore.
