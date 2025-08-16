Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Putin: “La visita in Alaska con Trump è stata tempestiva e utile”

Redazione RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito “tempestiva e molto utile” la sua recente visita in Alaska, dove il 15 agosto ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Durante un incontro successivo con i vertici dello staff presidenziale, la Duma di Stato, il governo e i principali ministeri, Putin ha sottolineato l’importanza del vertice e i temi affrontati.

“Abbiamo discusso praticamente di tutti i percorsi della nostra cooperazione, ma prima di tutto, ovviamente, abbiamo parlato di una possibile risoluzione equa della crisi ucraina”, ha dichiarato il leader del Cremlino.

Il vertice si è svolto presso la base militare di Elmendorf-Richardson e si è protratto per circa tre ore. I colloqui hanno previsto un momento riservato, un faccia a faccia tra Putin e Trump nella limousine presidenziale americana, seguito da una sessione allargata in piccoli gruppi con tre delegati per parte. Alla discussione hanno preso parte, per la Russia, l’assistente presidenziale Yury Ushakov e il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, mentre per gli Stati Uniti erano presenti il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff.

In una dichiarazione alla stampa dopo i colloqui, Putin ha ribadito che il tema centrale è stato la crisi ucraina, evidenziando la necessità di trovare una soluzione basata su principi di equità. Ha inoltre auspicato un nuovo inizio nelle relazioni bilaterali e la ripresa della cooperazione, invitando Trump a visitare Mosca.

Da parte sua, Trump ha riconosciuto i progressi fatti durante l’incontro, pur precisando che restano divergenze su alcuni punti chiave. L’incontro in Alaska rappresenta comunque, secondo osservatori, un passo importante verso una possibile distensione tra Mosca e Washington.

Share.
Redazione Redazione

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl