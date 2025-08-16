Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Sardegna

LOCULI. SORPRESI A COLTIVARE VASTA PIANTAGIONE DI MARIJUANA. ARRESTATI DAI CARABINIERI

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 NUORO, 9 agosto 2025
COMUNICATO STAMPA
LOCULI. SORPRESI A COLTIVARE VASTA PIANTAGIONE DI MARIJUANA. ARRESTATI DAI CARABINIERI.
Nel pomeriggio del 05 agosto scorso, a Loculi (NU), all’esito di un protratto monitoraggio eseguito discretamente da servizi infiltrati in agro, la Squadriglia Carabinieri di Iloghe ha arrestato 3 persone, 2 maggiorenni (uno italiano ed uno marocchino) ed un 17enne per coltivazione illecita di marijuana.
Il risultato si inscrive nei quotidiani rastrellamenti compiuti dai militari delle Squadriglie, specializzati nel mimetizzarsi nella macchia mediterranea, per compiere ricognizione di obiettivi anche in scenari operativi impervi e per ricercare catturandi e coltivazioni illecite.
Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero coltivato quasi 400 piante di canapa da droga, alte circa 1 metro, il cui principio attivo è risultato del 2,89 %. Le perquisizioni, successivamente estese alle dimore degli indagati e ad un magazzino in agro, risultato luogo di stoccaggio occulto di quanto posto in essicazione, hanno consentito ai militari di sequestrare ulteriori 10,2 kg marijuana e materiale per la coltivazione.
Gli arresti sono scattati allorquando gli indagati, probabilmente preoccupati, avevano deciso di tagliare l’intera piantagione per trasferirla altrove. Alla vista dei Carabinieri, il cittadino marocchino sarebbe fuggito a piedi per i campi e, raggiunto, nella colluttazione precedente all’arresto, avrebbe cagionato altresì ad un Carabiniere lesioni giudicate guaribili in 5 gg dall’Ospedale di Nuoro.
L’operato dei Carabinieri è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria ordinaria e per i minorenni e gli indagati permangono in regime di arresti domiciliari.
Il procedimento penale nei confronti degli indagati pende ancora nella fase delle indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi, anche in loro favore.
______________________

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl