(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 NUORO, 9 agosto 2025
COMUNICATO STAMPA
LOCULI. SORPRESI A COLTIVARE VASTA PIANTAGIONE DI MARIJUANA. ARRESTATI DAI CARABINIERI.
Nel pomeriggio del 05 agosto scorso, a Loculi (NU), all’esito di un protratto monitoraggio eseguito discretamente da servizi infiltrati in agro, la Squadriglia Carabinieri di Iloghe ha arrestato 3 persone, 2 maggiorenni (uno italiano ed uno marocchino) ed un 17enne per coltivazione illecita di marijuana.
Il risultato si inscrive nei quotidiani rastrellamenti compiuti dai militari delle Squadriglie, specializzati nel mimetizzarsi nella macchia mediterranea, per compiere ricognizione di obiettivi anche in scenari operativi impervi e per ricercare catturandi e coltivazioni illecite.
Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero coltivato quasi 400 piante di canapa da droga, alte circa 1 metro, il cui principio attivo è risultato del 2,89 %. Le perquisizioni, successivamente estese alle dimore degli indagati e ad un magazzino in agro, risultato luogo di stoccaggio occulto di quanto posto in essicazione, hanno consentito ai militari di sequestrare ulteriori 10,2 kg marijuana e materiale per la coltivazione.
Gli arresti sono scattati allorquando gli indagati, probabilmente preoccupati, avevano deciso di tagliare l’intera piantagione per trasferirla altrove. Alla vista dei Carabinieri, il cittadino marocchino sarebbe fuggito a piedi per i campi e, raggiunto, nella colluttazione precedente all’arresto, avrebbe cagionato altresì ad un Carabiniere lesioni giudicate guaribili in 5 gg dall’Ospedale di Nuoro.
L’operato dei Carabinieri è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria ordinaria e per i minorenni e gli indagati permangono in regime di arresti domiciliari.
Il procedimento penale nei confronti degli indagati pende ancora nella fase delle indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi, anche in loro favore.
