Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Basilicata

comunicato stampa “Senise celebra Mogol, domani la festa per i suoi 89 anni”. 

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 Consiglio Regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo su ““Senise celebra
Mogol, domani la festa per i suoi 89 anni”. Si allega locandina
dell’evento. Con preghiera di diffusione, si ringrazia.
*COMUNICATO STAMPA*
*“Senise celebra Mogol, domani la festa per i suoi 89 anni”. *
Domani, 17 agosto, alle ore 11 in Piazza Municipio a Senise, la città
renderà omaggio al Maestro Mogol in occasione del suo 89° compleanno.
L’iniziativa, promossa dalla Vice Presidenza del Consiglio regionale della
Basilicata in collaborazione con il Comune di Senise, vedrà la
partecipazione del Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo
Chiorazzo, del Sindaco Eleonora Castronuovo e delle autorità civili,
religiose e militari locali.
Nel pomeriggio il Maestro sarà a Latronico per ricevere un premio dal
Sindaco Fausto De Maria, ulteriore testimonianza del forte legame con la
Basilicata.
La cittadinanza è invitata a partecipare.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl