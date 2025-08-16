(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 Consiglio Regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo su ““Senise celebra
Mogol, domani la festa per i suoi 89 anni”. Si allega locandina
dell’evento. Con preghiera di diffusione, si ringrazia.
*COMUNICATO STAMPA*
*“Senise celebra Mogol, domani la festa per i suoi 89 anni”. *
Domani, 17 agosto, alle ore 11 in Piazza Municipio a Senise, la città
renderà omaggio al Maestro Mogol in occasione del suo 89° compleanno.
L’iniziativa, promossa dalla Vice Presidenza del Consiglio regionale della
Basilicata in collaborazione con il Comune di Senise, vedrà la
partecipazione del Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo
Chiorazzo, del Sindaco Eleonora Castronuovo e delle autorità civili,
religiose e militari locali.
Nel pomeriggio il Maestro sarà a Latronico per ricevere un premio dal
Sindaco Fausto De Maria, ulteriore testimonianza del forte legame con la
Basilicata.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
