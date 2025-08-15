Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Zelensky chiama Javier Milei per consolidare il sostegno prima del vertice Trump-Putin

Redazione RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Zelenskyj
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2025

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato giovedì di aver parlato al telefono con il suo omologo argentino Javier Milei, sottolineando che quest’ultimo si è detto pronto a “collaborare personalmente” affinché l’Ucraina ottenga “una pace giusta e garanzie di sicurezza affidabili”.

La conversazione, durata circa 15 minuti, è avvenuta poche ore prima del vertice in Alaska tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Fonti governative argentine, citate da Infobae e La Nación, hanno descritto lo scambio come “una cordiale conversazione tra due amici”.

Zelensky ha dichiarato di aver discusso con Milei della possibilità di una visita a Kiev e di aver affrontato temi legati alla cooperazione bilaterale in ambito economico, tecnologico e agricolo. “Le relazioni tra i nostri Paesi stanno raggiungendo un livello davvero elevato”, ha scritto il leader ucraino sui social, ringraziando Milei anche per i risultati economici raggiunti dall’Argentina.

Il capo di Stato ucraino ha inoltre annunciato la ripresa delle consultazioni politiche tra i rispettivi ministeri degli Esteri e ha ribadito di attendere con piacere la visita del presidente argentino in Ucraina.

Milei, convinto sostenitore dell’Ucraina sin dall’inizio della nuova invasione russa nel 2022, aveva già espresso il suo totale appoggio a Zelensky in precedenti occasioni. La loro relazione si è consolidata a partire dal novembre 2023, quando Milei, allora presidente eletto, ebbe il suo primo contatto diretto con Kiev.

Nonostante questo forte sostegno politico, l’Argentina si è mostrata cauta sul piano internazionale, scegliendo a febbraio di astenersi da un voto ONU che chiedeva alla Russia la fine immediata del conflitto. Una posizione che, secondo fonti diplomatiche, mirava a mantenere un equilibrio tra le parti e non compromettere la possibilità di un dialogo.

Share.
Redazione Redazione

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl