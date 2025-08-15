Lavrov minimizza la domanda sul nervosismo in vista del vertice Russia-USA in Alaska

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha reagito con ironia a una domanda sul suo eventuale nervosismo in vista del vertice tra Russia e Stati Uniti, previsto in Alaska. Interpellato dal canale Telegram Yunashev Live, il capo della diplomazia russa ha risposto semplicemente: “Cos’è questo?”, liquidando la questione senza ulteriori commenti.
Il vertice, annunciato dal consigliere presidenziale russo Yury Ushakov, si terrà il 15 agosto ad Anchorage alle 22:30 ora di Mosca (19:30 GMT). L’agenda prevede come tema centrale la risoluzione della crisi ucraina. Putin e Trump discuteranno anche di più ampie iniziative per garantire la pace e la sicurezza globale, oltre ad affrontare le questioni internazionali e regionali più urgenti.
La delegazione russa sarà composta, oltre che dal presidente Putin, da Lavrov, Ushakov, dal ministro della Difesa Andrej Belousov, dal ministro delle Finanze Anton Siluanov e dal rappresentante speciale per gli investimenti e la cooperazione economica con l’estero Kirill Dmitriev. Un gruppo di esperti sarà pronto a intervenire qualora necessario.